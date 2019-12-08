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8 декабря • обновлено в 14:40
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Первый в карьере: в сети вспомнили гол-красавец Шевченко в Лиге чемпионов

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25-лет назад, 7 декабря 1994, тогда еще 18-летний Андрей Шевченко провел свой первый матч за киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

Форвард впервые вышел в стартовом составе в домашней встрече против мюнхенской "Баварии". Шевченко появился на поле под 9-м номером и сразу отметился забитым голом.

На 38-й минуте после розыгрыша углового Андрей получил мяч возле подходов к штрафной площадке, и метров с 15 пробил точно в нижний угол, открыв счет.

К сожалению. после этого гости забили 4 безответных гола и добыли победу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили фантастический гол Шевченко за "Челси". В переигровке 1/4 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" 29-летний Андрей обманным движением убрал защитника на фланге и фантастическим ударом отправил мяч четко в девятку.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
ФК Динамо Киев
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