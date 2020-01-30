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31 января • обновлено в 00:13
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Первый в истории! Месси оформил уникальный рекорд

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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в истории испанского футбола, кто смог добыть 500 побед на клубом уровне.

Лионель Месси

Лионель Месси

В топ-6 также входят Хави (482 победы), Икер Касильяс (463), Андрес Иньеста (459), Андони Субисаррета (444) и Серхио Рамос (439).

Это достижение 32-летний Месси оформил в матче 1/8 финала Кубка Испании, где "Барса" разгромила (5:0) "Леганес". Лео отметился дублем, забив свои 499-й и 500-й голы за каталонский клуб в испанских турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Новости
Месси установил невероятный рекорд в чемпионате Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Аргентинец стал первым игроком в истории этого турнира, которому удалось забить 34 разным командам.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Теги
Леганес ФК Барселона
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