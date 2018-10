Первый в истории футбола! Роналду установил мегарекорд

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, открыв счет в матче 9-го тура чемпионата Италии, забил 400-й гол в топ-5 европейских лиг. 33-летний футболист стал первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

На счету капитана сборной Португалии 84 гола за английский "Манчестер Юнайтед", 311 мячей за испанский "Реал" и 5 за итальянский "Ювентус".

На втором месте идет форвард "Барселоны" Лионель Месси (389 голов). Следующие в списке Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).

Cristiano Ronaldo is the 1st player to score 400 career goals in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/SO4szJZbXL