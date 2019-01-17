Первый убийца "Аякса": 5 неожиданных фактов о новом легионере "Динамо"

Большая надежда с решением наболевшей проблемы - пока только так и не иначе видят болельщики нового испанского форварда "Динамо". И хотя для украинского футбола Фран Соль - персонаж вовсе неизвестный, испанец по-своему удивляет.

Как Соль сделал необычную карьеру, почему раскрылся только в 26 и за что его не любят в "Аяксе" - OBOZREVATEL нашел самые интересные истории об испанском форварде, удивляющие болельщиков "Динамо".

Воспитывался в самом "Реале", но не добрался даже до второй команды

Биографию Соля можно гордо начинать словами "воспитанник "Реала" (Мадрид)", чем наверняка не раз пользовались агенты игрока. Но на деле Фран ни минуты не был в первой команде, и более того - даже во второй.

Фран Соль

Фран попал в юношескую систему "Реала" в 10 лет, и за годы работы в 2010-м заслужил дебют за "Реал" Мадрид С - по сути, только третью команду "сливочных", выступающую в Терсере (четвертый по силе испанский дивизион). Но два сезона в "Реале" С не убедили тренеров пустить Соля выше, и в итоге мадридцы отдали его в аренду. В "трясине" же за "сливочных" Соль провел 69 игр и забил 19 голов (чего было явно недостаточно, чтобы заработать место хотя бы в "дубле" "Реала").

Половину матчей провел за "дубли"

С арендами и следующими переходами карьера Соля начала складываться весьма своеобразно - он постоянно играл за дублирующие команды. Нет, были и трансферы сразу под основу (как в "Луго" или "Овьедо" в 2012-2013 гг., но в итоге Соль половину матчей проф. карьеры провел за "дублеров" (а это сотня из более чем 200 игр).

Согласно авторитетному порталу soccerway.com, на данный момент Соль ровно половину игр отыграл за дублирующие команды - 104 из 208-ми. Это 31 поединок за "Реал" С (когда тот уже играл в Сегунде Б), а также 73 матча за два года в "Вильярреале". Причем там Солю и повезло, и не повезло. С одной стороны, форвард, перейдя в "Вильярреал", отыграл за основу только 2 матча, и больше в первую команду не возвращался. Но с другой - исправно забивал за "дубль", что наверняка помогло ему обратить внимание "Виллем II" и хорошо заиграть в Голландии.

Его гол помог "Виллему" впервые в истории победить "Аякс"

Август 2016-го, "Виллем II" едет в гости к "Аяксу", и для Соля это только третий официальный матч в Голландии. Тем не менее, Фран показывает себя во всей красе - испанец проводит весь поединок и забивает еще в первом тайме.

Как оказалось, Соль забивает решающий мяч - его гол сделал счет 2:1 в пользу "Виллема", который так и продержался до финального свистка. А потом оказалось, что эта победа стала исторической - благодаря голу Соля маленькая команда впервые в истории смогла одолеть "Аякс", почти за 50 матчей своего противостояния.

Стал всего лишь вторым испанцем в истории "Динамо"

Несмотря на постоянное привлечение легионеров, у "Динамо" никак не складывается с испанцами. Да и в целом в Киеве почти не было испанских футболистов - Фран Соль стал лишь вторым за всю историю "бело-синих".

Первым испанцем до Соля в составе "Динамо" был одиозный Лукас Перес, которого "Динамо" в 2013-м взяло у "Карпат". Но тогдашний тренер киевлян Олег Блохин ничего не смог поделать с Пересом, и после полгода "маринования" Лукас уехал в Грецию. Чтобы потом начать карьеру заново в Испании и добиться приглашения из Англии.

Фран Соль (справа)

Раскрылся только в 26, первая половина текущего сезона - самая результативная в карьере Соля

Фран Соль - один из примеров довольно редкого явления, когда футболист начинает прогрессировать не с молодых лет. Когда все сверстники в 19-21 год шли вверх, Соль прозябал в "Реале" С и стал шастать по арендам. Но когда те же сверстники уже затерялись в испанских (или других) дебрях, Соль стал известным в одном из топ-10 европейских чемпионатов и заиграл по-новому.

Кто-то уже думал, что в 24, когда Соль перебрался в "Виллем II", из этого не получится ничего толкового. Но Фран начал сразу играть и тут же забивать, показывая совсем другой результат и показатели. В Голландии все сошлось для испанца, и это позволило Солю уже в следующем сезоне голландской карьеры забить 20 голов. А первая половина текущего сезона - самая результативная для Франа в его карьере. Ранее в период до зимы Соль забивал только 9 мячей, так как минувшей осенью оформил уже 13.

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