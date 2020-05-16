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16 мая • обновлено в 23:47
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В чемпионате России по футболу зафиксирован первый случай COVID-19

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Футболист московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан стал первым игроком чемпионата Росссии в Премьер-лиге, который сдал положительный тест на COVID-19.

Джефферсон Фарфан (слева)

Джефферсон Фарфан (слева)

"Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке", – цитирует председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова РИА "Новости".

Состояние футболиста прокомментировал врач "Локомотива" Сергей Хайкин.

"У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ. КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида. Какие проявились симптомы? Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5. Соответственно тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР — положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение. Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсосиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии. В больнице ему быть не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция", – сказал Хайкин в интервью "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал четыре фактора, которые могут сорвать чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
сборная России по футболу
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