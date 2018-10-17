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Первая в Европе: Украина установила историческое достижение в Лиге наций

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Сборная Украины по футболу обыграла команду Чехии и досрочно обеспечила себе победу в группе 1 Дивизиона В Лиги наций. Кроме того, "желто-синие" добыли путевку в стыковые матчи отбора к чемпионату Европы-2020, а также пробились в элиту турнира.

Последнее достижение стало историческим для нашей команды. Подопечные Андрея Шевченко стали первыми на континенте, кто сумел пробиться в Дивизион А. Близки к повторению успеха украинцев сборные России и Боснии и Герцеговины, однако им придется дождаться ноябрьских матчей.

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Первая в Европе: Украина установила историческое достижение в Лиге наций

Отметим, что в будущем сезоне Лиги наций украинцы могут встретиться с такими командами как Франция, Испания, Англия, Италия или Бельгия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обыграла команду Чехии благодаря фантастическому голу Руслана Малиновского.

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига наций
Объект
сборная Украины по футболу
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Ну в сентябре Россия с Чехами играла. 5-1 выиграла.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Bogdanov Igor,и что рассея, теперь на первом месте,в рейтинге ФИФА?А игра рассеи с Чехией на, что-то влияло или она просто была дружеской ?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
немного невеpно.Большая pазница в составах гpупп.Нельзя сpавнивать Шведов и Словаков.Чехов и Туpков .Если б игpали с дет садом,досpочно вышли бы с двух игp.Укpаина пpогpессиpует,но по игpе донная.Ну нет игpы,пpи таких игpоках.На стыках вылетит.
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2
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Цимельман Филя,а что словаки слабее шведов или чехи слабее турков?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Я имею ввиду,что сами игpоки-хоpошие.А команды пока нет.
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