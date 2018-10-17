Первая в Европе: Украина установила историческое достижение в Лиге наций

Сборная Украины по футболу обыграла команду Чехии и досрочно обеспечила себе победу в группе 1 Дивизиона В Лиги наций. Кроме того, "желто-синие" добыли путевку в стыковые матчи отбора к чемпионату Европы-2020, а также пробились в элиту турнира.

Последнее достижение стало историческим для нашей команды. Подопечные Андрея Шевченко стали первыми на континенте, кто сумел пробиться в Дивизион А. Близки к повторению успеха украинцев сборные России и Боснии и Герцеговины, однако им придется дождаться ноябрьских матчей.

Отметим, что в будущем сезоне Лиги наций украинцы могут встретиться с такими командами как Франция, Испания, Англия, Италия или Бельгия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обыграла команду Чехии благодаря фантастическому голу Руслана Малиновского.