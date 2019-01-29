Перуанский футболист назвал выступление в России ''страшным временем''

Перуанский полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назвал один из этапов своей карьеры в России самым тяжелым периодом в его жизни за последние годы.

"Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Был невероятно уставшим. В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна", — цитирует Фарфана "Чемпионат.ру".

Джефферсон Фарфан Чемпионат.ру

34-летний Фарфан перешёл в "Локомотив" в январе 2017 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором трёх забитых мячей, а также одной результативной передачи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал