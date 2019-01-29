МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Перуанский футболист назвал выступление в России ''страшным временем''

678Читать материал на украинском

Перуанский полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назвал один из этапов своей карьеры в России самым тяжелым периодом в его жизни за последние годы.

"Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Был невероятно уставшим. В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна", — цитирует Фарфана "Чемпионат.ру".

Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

Чемпионат.ру

34-летний Фарфан перешёл в "Локомотив" в январе 2017 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором трёх забитых мячей, а также одной результативной передачи.

Новости
''Чернобыльские уроды и придурки'': хоккеист США оценил красоту и ум россиян

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Тег
ФК Локомотив Москва
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это он ещё украину не видел)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
"В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно." Ну что поделаешь, Фарфан, страна у нас такая великая и большая ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги