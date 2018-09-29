Перуанские футболисты забили идеальный гол для учебников клоунады

Футболисты перуанского клуба "Спорт Росарио" отметились невероятным автоголом в гостевом матче чемпионата страны против "Мельгара". Курьезный эпизод, который в соцсетях окрестили наглядным пособием для учебников клоунады, случился на 37-й минуте.

После того, как хозяева разыграли аут, защитники гостей почему-то оставили вратаря одного с нападающими "Мельгара". Голкипер смог спасти свою команду, но кожаная сфера отскочила к Пауло Гойонече и тот вместе с партнером устроил акробатическое шоу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что не так давно российский футболист забил самый позорный автогол в истории.