Луганская "Заря" надолго лишилась 19-летнего защитника Тимофея Сухаря. Перспективный украинский футболист получил тяжелейшую травму - у него разорваны крестообразные связки.

Игрок юношеской сборной Украины пропустит из-за повреждения колена около полугода. Как сообщает goldtalant.com.ua, футболисту "Зари" уже сделали операцию в Германии и он приступил к процессу реабилитации. Предположительно она займет от 4 до 6 месяцев.

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Стоит отметить, что Сухарь только зимой пополнил состав луганского клуба, перейдя из "Днепра-1". На подготовительных сборах в Турции Тимофей был одним из основных исполнителей в команде Юрия Вернидуба, однако в Премьер-лиге дебютировать не успел.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что ключевой футболист "Динамо" получил серьезное повреждение в матче Лиги Европы с "Лацио", который киевляне проиграли со счетом 0:2.