Перспективного российского футболиста на смерть раздавил поезд

24-летний футболист из Тулы Антон Мартынковский погиб под колесами поезда, сообщает телеканал "Первый Тульский".

Игрока объявили в розыск 6 января, когда он не вернулся домой. Как оказалось, молодой человек попал под состав около станции Криволучье. Тело было обнаружено утром в тот же день, однако опознать его удалось только 9 января. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Мартынковский выступал в местном первенстве по мини-футболу за команду "Луч". Также он играл в составе тульского "Арсенал-3".

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