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14 января • обновлено в 15:04
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Перфоманс ультрас "Динамо" вошел в топ-3 в мире

1.1т
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Шоу, которое устроили ультрас киевского "Динамо" на матче против донецкого "Шахтера" в августе, заняло третье место среди лучших фанатских акций в мире в 2019 году.

Как сообщает официальный сайт Ultras-Tifo, на первом месте оказался перфоманс болельщиков венгерского "Ференцвароша" в местном дерби против "Уйпешта", которое состоялось 19 октября 2019 года.

Перфоманс ультрас "Ференцвароша" в матче против "Уйпешта"

Перфоманс ультрас "Ференцвароша" в матче против "Уйпешта"

Ultras-Tifo

На второй позиции разместились ультрас марокканской "Раджа Касабланки" и их акция в ноябрьском матче против главных соперников команды – "Видад Касабланки".

Перфоманс ультрас "Раджа Касабланки" против "Видад Касабланки"

Перфоманс ультрас "Раджа Касабланки" против "Видад Касабланки"

Ultras-Tifo

Перфоманс фанатов "Динамо" в поединке против "Шахтера" под названием "Пляжная шиза" замкнул первую тройку рейтинга лучших болельщицких представлений года.

Перфоманс ультрас "Динамо" в матче против "Шахтера"

Перфоманс ультрас "Динамо" в матче против "Шахтера"

Ultras-Tifo

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ФК Ференцварош ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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