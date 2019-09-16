Переживания Блохина: политические скандалы с футбольными сборными

Играть за национальную сборную своей страны мечтает каждый футболист, ведь это большая честь.

Но, бывает, ведущие игроки сборной могу попросить временно не вызывать их в сборную. Из недавних примеров – обладатели "Золотых мячей", Месси и Роналду, некотоое время не играли в своих сборных, Аргентины и Португалии соответственно, по собственному желанию, но через время вернулись. Чуть ранее Жерар Пике принял решение завершить выступления в сборной Испании.

Случаются разногласия между тренером и игроком, как, например, было в сборной Сербии между Крстаичем и Миливоевичем. Бывают случаи, когда, по мнению коуча, игрок не вписывается в его концепцию игры – вспомним Рауля и сборную Испании под руководством Луиса Арагонеса. А Карим Бензема, несомненно, не был бы лишним в сборной Франции Дидье Дешама на ЧМ-2018. Впрочем, "трехцветные" и без Карима стали чемпионами мира, обыграв в финале хорватов – 4:2.

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Есть причины и политического характера. В конце 2005 года Олегер принял участие в сборе ближайшего резерва национальной сборной Испании, после чего в прессе начались споры и обсуждения о его участии или неучастии в чемпионате мира-2006. Когда 3 мая 2006 года футболистам "Барселоны" вручили чемпионский трофей, Олегер праздновал победу, обернувшись в каталонский флаг. Руководство сборной ему этого не простило. В результате тренер сборной Испании Луис Арагонес не включил Олегера в состав национальной команды на чемпионат мира в Германии.

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Из сборной Германии после ЧМ-2018 исчез Месут Езил. Незадолго до чемпионата мира Езил вместе с другим полузащитником сборной Германии турецкого происхождения Илкаем Гюндоганом и нападающим сборной Турции Дженком Тосуном, который тоже вырос в Германии, но выбрал сборную Турции, повидался в Лондоне с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Снимки со встречи опубликовала партия Эрдогана. На фотографиях Езил, Гюндоган и Тосун улыбались на камеру и дарили политику именные футболки. В Германии на эти снимки отреагировали резко негативно. Больше всего досталось Гюндогану, который подаренную футболку сопроводил подписью: "Моему уважаемому президенту, с почтением". До турнира скандал решили не раздувать, но после его завершения началась "охота на ведьм". Езил не выдержал травли и официально заявил, что не будет играть за национальную сборную до тех пор, пока будет расизм и неуважение к нему. К слову, также не будет больше в "бундестим" Хуммельса, Боатенга и Мюллера – Йоахим Лев объяснил свое решение желанием придать сборной новое лицо.

Можно вспомнить, как перед ЧМ-2006 Олег Блохин отцепил из состава нашей сборной Рыкуна, Чечера, Закарлюку, Зотова. Видимо, были у наставника для этого свои основания. И без этих игроков на футбольных полях Германии "желто-синие" неплохо смотрелись.

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Правда, и сам Блохин, видимо, переживал по поводу своего отлучения от сборной. После некоторых неудач главной команды нашли крайних. В 1984-1985 гг. лучшего нападающего страны игнорировал тогдашний наставник сборной СССР Эдуард Малофеев. Потребовалось фиаско в Дании, чтобы вернуть в состав Блохина, Черенкова, Чивадзе.

Перед выездным отборочным матчем ЧЕ-1968 со сборной Венгрии (0:2) со сбора в Новогорске отправили домой киевских динамовцев Сабо и Медвидя, поскольку руководители усомнились в их политической благонадежности – ведь у обоих были венгерские корни… Смешно, но это было именно так.

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Эдуард Стрельцов – особая история. В 1958 году центрального нападающего "Торпедо" и сборной СССР осудили по обвинению в изнасиловании, причем случилось это накануне ЧМ. Вышел на волю Стрельцов в 1963-м, став в составе "автозаводцев" чемпионом страны, но только в 1966-м стал "выездным" и вернулся в сборную страны. В 1968 году, после упомянутого выше неудачного матча с венграми, покинул национальную команду.

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Из сборной Югославии и из футбола вообще в 1990 году выгнали Звонимира Бобана. 13 мая 1990 года матч в Загребе между местным "Динамо" и белградской "Црвеной Звездой" превратился в побоище между болельщиками. После того, как в стычку вмешалась полиция, Бобан тоже вступил в драку и ударил полицейского, избившего одного из болельщиков "Динамо". Эта история попала в фокус внимания общественности. В итоге Бобан был дисквалифицирован Федерацией футбола Югославии на шесть месяцев и не смог принять участие в финальном турнире ЧМ-1990. Сезон же 1990/1991 стал последним для хорватских команд в чемпионате Югославии, где "Динамо" заняло второе место, а Бобан забил 15 мячей в 26 матчах.

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В 2012 году главный тренер сборной Сербии Синиша Михайлович отстранил двух футболистов. Михайлович разгневался из-за того, что двое его подопечных проигнорировали просьбу, которая относилась к каждому футболисту. Радосав Петрович и Адем Льяич принципиально не пели национальный гимн Сербии перед началом товарищеской встречи против сборной Испании, и это повергло в шок наставника балканцев.

Михайлович перед игрой попросил своих игроков вместе спеть главную песню страны, чтобы поднять моральный дух коллектива. Петровича мы хорошо знаем – не так давно играл за "Динамо", в сборную полузащитник лиссабонского "Спортинга" сейчас уже не проходит по классу. А вот Адем Льяич вернулся в сборную при другом тренере – Любинко Друловиче, который, в отличие от предшественника, не требовал петь гимн, но требовал отдаваться в каждой игре. Играет и сейчас…

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Как видим, по-разному складывается судьба игроков в сборных своих стран. Но, что поделаешь, такова футбольная жизнь…

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