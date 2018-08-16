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"Перешло все границы": в Чехии осудили "Славию" за оскорбления в адрес "Динамо"

10.3тЧитать новость на украинском

Федерация футбола Чехия (FACR) раскритиковала представителей пражской "Славии" за некорректные высказывания после матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо". В частности, FACR отреагировала на слова президента клуба Ярослава Тврдика, который выступил с оскорблениями в адрес арбитра встречи его команды с "бело-синими" и соперника.

"FACR считает заявление руководства ФК "Славия" (Прага), которое направлено против УЕФА, представителей УЕФА и ФК "Динамо" (Киев), неспортивным и выходящим далеко за рамки дозволенного. FACR считает, что заявление ФК "Славия", сделанное на эмоциях, переходит все границы и наносит вред чешскому футболу в целом не только в глазах УЕФА", – говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте федерации.

Новости
"Нужно рисковать": Хацкевич прокомментировал выход "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло пражскую "Славию" в третьем квалификационном матче Лиги чемпионов. Подопечные Александра Хацкевича оказались сильнее соперника по сумме двух матчей – 3:1. При этом ответная игра в Киеве ознаменовалась недовольство чешской команды работой судьи, который из-за офсайда отменил гол "Славии".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Объекты
ФК СлавияФК Динамо Киев
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