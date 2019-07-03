Перешедший в российский клуб футболист сборной Украины послал Шевченко

Ведущий телеканала "2+2" Игорь Цыганык рассказал об отношении футболиста московского "Динамо" Ивана Ордеца к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

Иван Ордец

"Я знаю точно, что Ордеца в сборной не будет. Потому что Шевченко определил для себя определенные приоритеты. И футболисты, которые выступают в России не будут вызваться в лагерь национальной сборной. Еще был момент, который не очень хорошо характеризует Ордеца. Когда собиралась команда перед матчами с Сербией и Люксембургом и Ордец уже восстановился от травмы и был в лагере "Шахтера", Шевченко несколько раз звонил ему и представьте себе, тот его проигнорировал, ни разу не ответив", - заявил журналист в своей авторской передаче.

По словам Цыганыка Шевченко был поражен таким отношением.

"Андрей Николаевич мне тогда сказал: "Я понимал, что он собирается ехать в Россию и он понимал, что ему места в сборной нет, но можно было б по-человечески поговорить. Может у меня нашлись бы аргументы , однако он даже не захотел общаться со мной", - рассказал ведущий "2+2".

Кроме того, Цыганык подтвердил, что Ордец променял место в "Шахтере" и сборной Украины на высокую зарплату.

"Да, так оно и есть – Ордец получил очень серьезный подписной бонус от своего нынешнего клуба московского "Динамо", так как он перешел свободным агентом. Кроме того, ему дали очень хорошую зарплату", - подытожил журналист.

Напомним, что Ордец 19 июня покинул донецкий "Шахтер", и подписал контракт с московским "Динамо".

Позже, болельщики сборной Украины гневно отреагировали на переход Ордеца в российское "Динамо", засыпав его оскорбительными комментариями.

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