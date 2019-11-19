Перепутали: российский тренер вспомнил о курьезе с Ярмоленко в "Динамо"

Известный российский тренер Валерий Газзаев вспомнил, как в бытность главным тренером "Динамо" ввел в основной состав команды нынешнего игрока "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко. 2009 год

"Футболисты должны обладать всеми соответствующими навыками. Вспоминаю пример из своей практики. Когда я возглавил "Динамо", то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником, хотя на тот момент он считался центрфорвардом. Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: "Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!" Я в ответ делал удивленный вид: "Да ты что!" А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции", – сказал Газзаев в интервью "СЭ".

Российский специалист также считает, что один из лидеров сборной Украины до конца не развил свой потенциал.

"Могу сказать, что, если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой", – отметил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Газзаев заявил, что все еще "верит в объединение чемпионатов России и Украины".

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