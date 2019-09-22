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22 сентября • обновлено в 21:13
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Переполненный стадион в Англии устроил стоячие овации Ярмоленко - видеофакт

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Переполненный Олимпийский стадион в Лондоне по достоинству оценил великолепную игру украинского футболиста "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко против "Манчестер Юнайтед".

Переполненный стадион в Англии устроил стоячие овации Ярмоленко - видеофакт

После того, как украинца на 89-й минуте заменили, фанаты, собравшиеся на арене встали, и аплодисментами провели его с поля. Андрей не остался в долгу, и также похлопал своим болельщикам.

"Поддержка была восхитительной. Я чувствовал, будто закончил свою карьеру здесь. Все аплодировали мне, я очень ценю это в наших болельщиках. Они потрясающие: в каждом матче вы чувствуете себя особенной командой", - заявил после игры Андрей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим окунуться в эту невероятную атмосферу.

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Тренер "Вест Хэма" рассказал о возвращении Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге "Вест Хэм" завершился со счетом 2:0. Ярмоленко великолепным ударом забил первый гол в этой игре.

Отметим, что 31 августа Ярмоленко забил свой первый гол после длительного перерыва, связанного с реабилитацией после проблем со здоровьем.

Гол Андрея выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший забитый мяч команды в августе.

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму в октябре 2018-го. У 29-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Манчестер Юнайтед ФК Вест Хэм
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