Перекладина и два сейва на линии ворот: в чемпионате Украины случился курьез. Видео

Михаил Морозов Футбол 20:30, 30.10.2020 Обновлено: 20:35, 30.10.2020

В матче Второй лиги Украины между "Ужгородом" и "Карпатами" из Галича случился невероятно курьезный момент, после которого мяч чудом не оказался в воротах гостей.

На 35-й минуте команда из Закарпатской области исполняла штрафной. После подачи с фланга один из футболистов хозяев пробил головой, но угодил в перекладину. На добивании пытались сыграть два его одноклубника, однако оба их удара были отбиты игроками "Карпат".

После этого гостям удалось забить три безответных гола в ворота "Ужгорода" и одержать разгромную победу со счетом 3:0. Этот успех позволил команде из Галича опередить хозяев в турнирной таблице и выйти на второе место с 17 очками. Отметим, что в активе у закарпатского клуба 16 пунктов и матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче львовских "Карпат" случился еще один курьезный эпизод, который также непонятным образом не завершился голом.

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