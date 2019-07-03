ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Переход Зозули в "Динамо": появилось официальное заявление "Альбасете"

1.4тЧитать материал на украинском

Форвард сборной Украины Роман Зозуля не перейдет в киевское "Динамо", как об этом сообщалось ранее, а продолжит выступления в испанском "Альбасете".

Как сообщает официальный сайт клуба из Сегунды, наш соотечественник подписал новый двухлетний контракт с клубом. 29-летний футболист будет носить футболку "Альбасете" до конца июня 2021 года.

Новости
"Пешком в Донецк": Зозуля рассказал о разговоре с Ахметовым

Роман Зозуля

Роман Зозуля

ФК "Альбасете"

Зозуля провел за кастильскую команду два сезона, в которых провел 67 матчей и забил 20 мячей. Украинец стал ключевым игроком "Альбы" и настоящим любимцем местной публики, покорив болельщиков своим отношением к тренировкам и самоотдачей на футбольном поле.

Как сообщал ОOBOZREVATEL, Роман Зозуля признался, что шокирован действиями тренерского штаба сборной Украины, представители которого ни разу не посещали матчей "Альбасете".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Теги
ФК Динамо КиевАльбасете
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel