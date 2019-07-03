Переход Зозули в "Динамо": появилось официальное заявление "Альбасете"

Форвард сборной Украины Роман Зозуля не перейдет в киевское "Динамо", как об этом сообщалось ранее, а продолжит выступления в испанском "Альбасете".

Как сообщает официальный сайт клуба из Сегунды, наш соотечественник подписал новый двухлетний контракт с клубом. 29-летний футболист будет носить футболку "Альбасете" до конца июня 2021 года.

Роман Зозуля ФК "Альбасете"

Зозуля провел за кастильскую команду два сезона, в которых провел 67 матчей и забил 20 мячей. Украинец стал ключевым игроком "Альбы" и настоящим любимцем местной публики, покорив болельщиков своим отношением к тренировкам и самоотдачей на футбольном поле.

Как сообщал ОOBOZREVATEL, Роман Зозуля признался, что шокирован действиями тренерского штаба сборной Украины, представители которого ни разу не посещали матчей "Альбасете".

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