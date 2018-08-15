"Передал русскому": ПАОК сделал заявление о скандале с Хачериди

Греческий ПАОК вступился за защитника сборной Украины Евгения Хачериди, который продемонстрировал щитки в желто-синих цветах после матча своей команды со "Спартаком" в Лиге чемпионов. По словам пресс-атташе клуба из Салоник, наш футболист отличается корректным отношением к соперникам.

"Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам "Спартака". Он передал русскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения. Хачериди – серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма", – сказал Кирьякос Кирьякос в комментарии "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди помог ПАОКу выбить московский "Спартак" из розыгрыша Лиги чемпионов. После ничьи 0:0 в Москве, которая позволила "двуглавым орлам" выйти в плей-офф отбора, украинец в ответ на оскорбления фанатов из РФ продемонстрировал им экипировку с символикой родной страны.

Это вызвало дикий резонанс в России. Так несколько СМИ потребовали от Европейского футбольного союза наказать Хачериди за "провокацию и политическую акцию", а в Российском футбольном союзе назвали Евгения невоспитанным.