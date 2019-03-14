Перед Украиной: Роналду огласил окончательное решение по сборной

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду объявил о своем возвращении в сборную Португалии, в составе которой в последний раз выходил на поле 30 июня минувшего года.

Нападающий примет участие в матчах отбора Евро-2020, в котором "европейские бразильцы" сыграют с Украиной (22 марта) и Сербией (25 марта).

"Я привык к итальянскому чемпионату, тамошней культуре, и поэтому надеюсь внести свой вклад в игру сборной, по которой я очень скучаю. Это моя родина, поэтому я очень хочу помочь Португалии пройти квалификацию к чемпионату Европы. Я попал в новую страну, поэтому мне нужно было сконцентрироваться на тренировках, чтобы хорошо начать выступления в новом клубе", – цитирует Роналду издание Record.

Криштиану Роналду

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

В список ожидаемо не вошел защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий.

Кроме того, Шевченко неожиданно включил в число запасных нападающего Романа Зозулю, который не появлялся в национальной команде с октября 2016-го.

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