Перед матчем Лиги Европы произошла смертельная трагедия

Перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы между кипрским "Аполлоном" (Лимассол) и австрийской "Аустрией" умер делегат УЕФА Адриан Титкомб из Великобритании.

Полиция Кипра сообщила, что 74-летний британец умер незадолго до поединка в лобби отеля в Никосии.

Адриан Титкомб ua-football.com

По информации www.ua-football.com, Титкомбу стало плохо - он потерял сознание, сидя с коллегами в отеле. Делегата безуспешно попытались привести в чувство, после чего доставили в больницу, где врачи констатировали смерть британца.

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Несмотря на трагедию, поединок начался по расписанию. "Аполлон" выиграл 3:1 (по сумме двух встреч - 5:2) и прошел в следующий раунд, где сыграет с ПСВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельной трагедией завершился матч в Аргентине - вратарь умер после того, как отразил решающий удар в серии пенальти.

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