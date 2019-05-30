Перед финалом Кубка Англии я плакал — звезда сборной Украины Зинченко

Даже сейчас порой в уме не укладывается, что украинец не просто заиграл в лучшем клубе Англии, но и выиграл все английские трофеи. Но фото Александра Зинченко с четырьмя кубками сразу отрезвляет.

Да, еще пару лет назад "потолком" для Украины в Англии (да и во всей Европе) были только матчи Евгения Коноплянки в Испании и Лиге чемпионов. Однако Зинченко переписал и сломал все возможные стереотипы — украинский игрок может играть и выигрывать на топ-уровне. И это не мечтания.

В интервью OBOZREVATEL Саша "выдыхает" после насыщенного сезона, "раскладывая по полочкам" самые интересные моменты игрового года и рассказывая, почему плакал после слов Венсана Компани.

"Когда Стерлинг забил "Тоттенхэму", я рванул к нему. И сразу вообще не понял, что случилось и почему люди переставали радоваться"

— Какие три слова в первую очередь приходят на ум, когда хочется рассказать о прошедшем сезоне в "Манчестер Сити"?

— Это было круто!

Новости Украинец Зинченко с историческим рекордом выиграл Кубок Англии

- А на английском?

- It was unbelievable. Даже не cool, а именно unbelievable - "невероятно".

Александр Зинченко

- К какому кубку (АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии или Суперкубок) подходишь в первую очередь в музее клуба? Какой трофей стоит превыше всего для тебя?

- Кубку АПЛ все же. Хотя именно в музее, чтобы трофеи стояли на полке, то так я еще не видел их.

- В клубе уже не запрещают тебе прикасаться к кубкам?

- Да все по-прежнему, ребята сразу сказали: "Саша, стой подальше". То есть, сходу дали понять. Все на полном серьезе.

- Ты опасный парень…

- Можно и так сказать.

- Можешь вспомнить момент, когда какой-то из кубков был "на волоске", на грани срыва? Игра с "Лестером" в чемпионате, пока не забил Компани? Серия пенальти в финале Кубка Лиги с "Челси"?

- Были такие игры, когда напряжение сказывалось - появлялось давление, какая-то суета и нервозность, при чем сразу почти у всех. Чемпионский матч с "Лестером" очень показательный в этом плане. В сезоне было много напряженных игр, но так как с "Лестером" - такого, наверное, не было. Именно по развитии игры, по нереализованных моментах и по ситуации, когда победа ценой в золото.

Александр Зинченко вот-вот вскинет над головой Кубок Лиги

Ну а финал Кубка - это всегда финал. Он (финал Кубка Лиги с "Челси". - прим. ред.) состоял из двух разных таймов, была большая интрига с несколькими событиями на поле, которые запомнились, затем пенальти. Мы заслужили победу, но пенальти есть пенальти. Конечно, тут обе команды были "на волоске".

- В прошлом году ты привез на родину, в Радомышль, золотую медаль АПЛ. В этом сезоне чем-то порадуешь из "английского набора", или на следующий раз пообещал деду уже еврокубковую медаль?

- На самом деле у меня не было так много времени по возвращении в Украину, я всего на пару часов приехал домой, чтобы провести время с семьей. Конечно, привез медаль. По ходу сезона было так мало времени (практически не было) для родных и остальных дел в Украине, что те пять дней после конца сезона в Англии и до начала работы в сборной, насытил по максимуму.

- Привез бы когда-то в Украину один из выигранных кубков, как это когда-то делали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук с наградами Лиги чемпионов и Кубка УЕФА?

- Да, обязательно - очень хочу это сделать. Пока не знаю и не могу сказать сейчас, как и когда это удастся, но я намерен привезти этот кубок, ведь он еще никогда не был в Украине. Может в конце отпуска, может в период следующих сборов национальной команды. Еще не готов сказать точно.

- Вылет от "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов - большая "ложка дегтя в бочке меда", или воспринимается как достойное объективное поражение, что не испортило сезон в целом?

- Это большой удар для команды, мы хотели и мечтали выиграть Лигу чемпионов. Если мы проиграли, то, значит, были в чем-то слабее. Но это было очень тяжело принять, поверьте. Хотя и без того мы сделали требл, у нас все остальные трофеи. Это реально история, такого еще не было.

- Льоренте, на твой взгляд, нормально забил, третий гол, вопросов не осталось? Или таки есть досада от того мяча в плане решения рефери?

- Честно, не буду обсуждать это. Что было - то было, я не могу сейчас ни фантазировать, ни оценивать.

- Ты не играл с "Тоттенхэмом" в ЛЧ - каково смотреть за таким противостоянием с трибуны (особенно во втором матче), когда не можешь помочь партнерам?

- Это было, можно сказать, "суперсложно". Во втором матче, в Манчестере, я сидел в том ряду, который чуть выше игроков запаса. И когда Стерлинг забил, я рванул вместе со всеми к нему. Но потом гол отменили, и это было так непонятно, что я вообще сначала не понял, что произошло. Потом уже вернулся назад... Понял, что в такие моменты лучше быть на поле - так ты чувствуешь себя слегка бессильным что ли. Это легче переносится, чем внешне.

"Сыграть с "Шахтером" было моей мечтой - очень давно хотел этого матча. Мог выйти в Харькове, но тогда тренер принял решение оставить меня в запасе - было так жаль, не передать словами"

- Когда ты набрал отличный ход, в начале апреля досадно выпал из-за травмы. Было опасение, что тот пропуск может испортить весь сезон и лишить места в основе?

- Нет. Я готовился и понимал, что это все - часть процесса, большого процесса. Что у нас очень глубокий состав, и постоянно кто-то травмируется, и что нужно быстрее восстановиться, потому что я точно нужен, игр очень много. Я думал только о том, когда уже выйду на поле.

- В этом сезоне ты сыграл в ЛЧ и против "Шахтера". Этот матч был особенным для тебя?

- Это была моя мечта - очень давно хотел, чтобы состоялся такой матч. Для меня эта игра очень много значит. "Шахтер" - команда, в которой я вырос, команда, без которой не было бы меня. Играть против "Шахтера" - безусловно смешанные чувства, но я так рад, что мы встретились.

Матч с "Шахтером" был мечтой Александра Зинченко (справа)

Я мог выйти в Харькове, и очень надеялся на это, но тогда тренер принял решение оставить меня в запасе - было так жаль, не передать словами. Мы тогда сыграли очень хорошо, но слава Богу, я все-таки сыграл с "Шахтером" в ответной игре в Манчестере.

- Судьба очень символично свела тебя с клубом, где ты прошел футбольную академию…

- Конечно, это был один из важнейших поединков сезона лично для меня. Мы после игры, наверное, со всеми пообщались, это было очень приятно. Отличный вечер.

- "Ман Сити" тогда "вынес" Шахтер - 6:0. Это был уже слишком для донецкого клуба? Или все по игре?

- Я понимаю, почему вы спрашиваете - был ли тогда в ворота "Ман Сити" пенальти или нет? я не хочу сейчас это вспоминать и анализировать. Есть результат, и он справедливый. Оба матча с ними "Манчестер Сити" провел на высоком уровне, все заслуженно.

- Коноплянку в Лиге чемпионов ты с командой тоже огорчил прилично - 7:0 в Манчестере. Женя потом хоть разговаривал с тобой?

- А мы только на поле потом совсем коротко поговорили, дальше уже в подтрибунке я пошел на допинг, простоял там, наверное, часа два. И вообще последним со стадиона тогда уехал. Так получилось.

- После игры вы с Коноплянкой поменялись футболками - кто предложил?

- Да как-то само собой получилось, оба проявили инициативу, можно сказать.

В Лиге чемпионов Александр Зинченко (справа) вместе с "Ман Сити" солидно огорчил команду Евгения Коноплянки

"Мое появление в составе? Как говорят, успех одного - это неудача другого"

- "Ман Сити" не проиграл ни одного матча с твоим участием. Можно сказать, что тебе немало везло по ходу сезона как в играх, так и в целом?

- Я вообще не верю в везение. Везение - это результат работы. Если посмотреть, сколько мы наработали, натренировались в этом сезоне, то можно понять, что все победы - не случайность.

- Ты стал стабильно выходить в основе уже во второй части сезона, после нового года. Что стало переломным-ключевым моментом для этого? Травмы конкурентов, решение Гвардиолы или что-то другое?

- Как говорят, успех одного - это неудача другого. Как Ярмоленко говорит: "Ты или на коне, или под конем?" (или это не он говорил?) Но здесь, конечно, тренерские шаги - главный тренер всегда видит ситуацию по-другому, шире, чем любой из нас.

- Осенью, на твой взгляд, ты был готов стабильно играть основе "Сити"? Или это было время для нужного прогресса и обретения уверенности?

- Я с первого дня, как пришел в команду, был готов к играм в основе. Иначе какой смысл находится там - просто ради тренировок и личного роста? Конечно, нет. Если ты уже попал в такой клуб как "Ман Сити", ты обязан быть готовым выйти на поле в любой игре.

- Часто по ходу сезона доводилось встречать мнение - "Гвардиола ломает Зинченко как футболиста, используя его в роли флангового игрока". Действительно ли "ломает"?

- Нет, ни в коем случае "ломает". Это огромный плюс, когда футболист может одинаково сильно сыграть на нескольких позициях. Тем более, я зачастую ухожу в середину поля, создавая численное преимущество в одного игрока. Так наш выход из обороны в атаку строится намного легче. В любом случае я чувствую себя уверенно.

Пеп Гвардиола (справа) сыграл огромную роль в прогрессе Александра Зинченко

- Гвардиола немало хвалит тебя. Это не расслабляет? Или просто не читаешь его комментарии и интервью?

- Я особо не читаю. Но как бы старался не замечать, все равно регулярно вижу и слышу это. Многие говорят об этом вокруг, друзья постоянно что-то скидывают по этому поводу. Но меня это никогда не отвлекает, как и никогда не задевает критика. Я просто делаю определенные выводы из этого, ведь чужие мнения будут всегда. Надо быть готовым ко всему, и голова не должна "ехать" от любых слов.

- После сезона на месте левого фулбека морально готов провести всю клубную карьеру на этой позиции? Или все еще есть цель когда-то вернуться в центр поля?

- Здесь все просто - я готов постоянно играть там, где меня видит главный тренер. И здесь больше нечего говорить.

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- В сборной тебя используют и в центре поля, и на левом краю. Это не вызывает дискомфорта, когда в сборной "переворачивают" твои функции после регулярных клубных наработок?

- Ни в коем случае. Я чувствую себя комфортно как в центре, так и на месте фулбека. Здесь нет никакой стандартизации - просто нужно вовремя переключаться, и все. На мой взгляд, я с этим хорошо справляюсь (по крайней мере, такие у меня ощущения). И чувствую себя очень комфортно и там, и там.

"После тренировки Компани увидел, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, - он взял меня за руку и 40 минут работал только со мной. Так я увидел, какой должна быть работа футболиста на самом деле"

- Летом было немало разговоров о переходе в "Бетис" и "Вулверхемптон. Сейчас вспоминаешь это как страшный сон из разряда "слава Богу, что не перешел"?

- Разговоры были, есть и будут. И не исключено, что подобное будет и сейчас, в ближайшее время, насчет моего будущего в "Ман Сити". К этому просто надо привыкнуть.

Не сказать, чтобы прошлое лето, когда шла речь про "Бетис" и "Вулверхемптон", стало страшным сном. Возможно, это как раз сыграло определенную роль в моем нынешнем успехе. Смотря, под каким углом посмотреть. Но сложилось все просто отлично для меня, ведь изначально у меня была цель просто "остаться в "Манчестер Сити".

- Почему принял твердое решение остаться в "Ман Сити"? Переубедил какой-то фактор (или человек), или остался больше ради целей и перспектив?

- Лично у меня не было "качель" - я хотел играть только в "Ман Сити". Но не всегда все зависит от игрока. Есть решения главного тренера и руководства. И тем летом я был очень близок к уходу из клуба, но обстоятельства так сложились, что я остался в Манчестере.

Александр Зинченко после выигрыша Кубка Лиги

- В конце сезона ты говорил: "Мне повезло делить раздевалку с Венсаном Компани в течение двух сезонов". Что самое необычное и важное научился в совместной работе с Компани?

- Об этом человеке я могу разговаривать до утра, отвечая на этот вопрос часами. Компани - это просто икона футбола. Таких игроков, я думаю… в ближайшее время вообще не будет. Имею ввиду, личности с таким идеальным сочетанием игрока и человека. Хорошим футболистом ты можешь и не стать, а человеком быть обязан.

Венсан же для меня - просто икона футбола. Я вообще счастливчик, что мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать все его советы и подсказки. Очень горжусь, что в своей последней игре за "Ман Сити" - в финале Кубка Англии - Компани минут 5-7 разминался рядом со мной и советовал, как мне работать дальше для лучшего прогресса. Он действительно знает, как быть великим.

Венсан Компани (слева) очень помог Александру Зинченко после перехода в "Манчестер Сити"

Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех - и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, я не сдержался и плакал вместе с ним.

Ведь его карьера и работа с ним - это что-то нереальное. У человека, если не ошибаюсь, трое или даже четверо детей. У него большая семья, многогранная жизнь со своими заботами. Но когда закончилась тренировка и он видит, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, он взял меня за руку и 40 минут работал только со мной. Попросил администратора, чтобы тот делал нам подачи, и мы оттачивали важные элементы на практике.

Для меня это сверхъестественно, это "примерище", который я буду подавать другим. Так я увидел, какой должна быть работа футболиста на самом деле. Увидел, каким должен быть лидер команды. Компани - самый умный футболист, которого я знаю. Он знает и свободно говорит на пяти языках, а на выездах (когда есть время в пути), постоянно с ноутбуком или какими-то бумагами. То есть, Венсан не просто случает музыку или что-то читает, а учится и работает на будущее.

Когда в последний день мы говорили об "Андерлехте", и я ему говорю: "Ты же знаешь, что там играет украинец?" И он сразу: "Макаренко? Да". При этом, что я общаюсь с Жекой, не знал, что он получил травму "ахилла". А Венсан без никакого: "Но у него же травма сейчас". То есть, Компани реально в курсе всех событий. Это один из множества эпизодов, по которым можно сделать вывод о его работе.

Когда Венсан попрощался с командой, я начал прокручивать в голове наше совместное время в "Ман Сити". С первого же дня моего пребывания в клубе он прям сказал: "Если у тебя какие-то проблемы с игрой - подходи ко мне".

- Когда Компани "бахнул" победный в игре с "Лестером" - все буквально оф*гели (или это даже мало сказано?)?

- Это было просто… Стоит сказать, тогда "Лестер" выдал одну из лучших игр сезона - они отлично выглядели физически и играли очень хорошо. Да, возможно, и на нас сказывалось давление, но мы не могли им навязать свою игру.

Но этот удар Компани… В тот момент я про себя говорил: "Пожалуйста, только не бей, отдай пас". Думаю, на стадионе половина болельщиков так думали. Но когда он забил - это было невероятно. Это и есть настоящий чемпионский гол, который приносит кубок.

- После финала Кубка Англии набрало популярность твое фото с Кевом Де Брюйне - вас по-прежнему путают?

- Люди по-прежнему шутят, но я уже это особо не воспринимаю. Раньше хоть смеялся, а сейчас как обыденное. Ничего особенного.

- С кем лучше всего взаимосвязь на поле? Стерлинг?

- Очень хорошо понимаю Гюндогана. Также можно вспомнить Лероя Сане, Давида Силву, Фернандиньо - это те футболисты, рядом с которыми я чувствую себя на поле очень комфортно. Ни в коем случае не хочу обижать других ребят, но с этими футболистами связь на поле отлажена более всего.

"Новый контракт с "Ман Сити"? Пока ситуация такая, что комментировать действительно нечего"

- В этом сезоне ты выиграл четыре трофея - 100-процентный результат...

- Формально - да, у меня есть медаль за Суперкубок Англии, и эта победа тоже идет в зачет вместе с командой. Но тогда на сам матч я не поехал и не был в заявке, поэтому дело такое.

Александр Зинченко в дерби против "Манчестер Юнайтед"

- Несмотря на отличные результаты и победы, хотелось бы что-то изменить в сезоне?

- Этот сезон еще не закончен - остаются две игры за сборную, которые не менее важные для меня чем клубные матчи. Поэтому пока работаем, а итоги подведем уже в отпуске.

- Недавно ты говорил, что информация о согласовании твоего контракта с "Ман Сити" - преждевременна, и что пока идут переговоры. Тем не менее, ты спокоен насчет своего будущего? Или пока вопрос с контрактом до конца не решен, есть определенное волнение?

- Ситуация пока такова, что комментировать действительно нечего. Я сам надеюсь, что в ближайшее время что-то появится и будет известно.

- Готов играть в Сити (или хотя бы в Англии) всю карьеру? Или в целом хотелось бы повидать разного футбола?

- Думаю, о таком меня стоит спрашивать лет так через пять.

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