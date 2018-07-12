Перед финалом ЧМ-2018 Хорватия может лишиться одного из лидеров команды

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич попал в больницу.

29-летнему хорвату провели обследование коленного сустава, который он повредил в полуфинальном матче против Англии.

Об этом говорится в сообщении "Спорт Экспресса" со ссылкой на РЕН ТВ.

Напомним, Перишич сравнял счет в отчетном матче на 68 минуте после подачи с правого фланга от Шиме Врсалько. Хорватам таки удалось выстоять против подопечных Гарета Саутгейта уже в эктсратаймах. Победный мяч во втором экстратайме на свой счет записал Марио Манджукич на 109 минуте.

В финале команда Златко Далича встретится со сборной Франции. Матч пройдет в Москве на арене "Лужники" 15 июля. Начало трансляциии в 18:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист питерского "Зенита" знатно психанул из-за выхода Хорватии в финал мундиаля.