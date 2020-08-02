Переболевший коронавирусом футболист описал "странные ощущения" во время болезни

Болгарский полузащитник и капитан "Ростова" Ивелин Попов, который заразился коронавирусом, поделился подробностями протекания болезни.

По словам футболиста российского клуба, у него сперва не было никаких симптомов, но затем начались необычные ощущения.

"Легкие были абсолютно чистыми. Мне даже не были противопоказаны тренировки в домашних условиях. Чувствовал себя отлично. Правда, на девятый день у меня ненадолго пропало обоняние. Например, пью кофе, чувствую его вкус, а аромата как будто у напитка нет. Странные ощущения. Страшно не было. Хотя несколько раз впадал в депрессию, думал, что, может быть, действительно со мной что-то не так, просто я этого не понимаю. А тут еще под это настроение обоняние пропало. Неприятная история", – цитирует Попова "МатчТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Попов рассказал, что в России к его жене и детям стали относится как к прокаженным, когда узнали, что он подхватил COVID-19.