Переболевший COVID-19 Малиновский забил роскошный гол и стал лучшим в первом матче после выздоровления

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил фантастический гол в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии А против "Фиорентины" (3:0).

Руслан Малиновский

На 55-й минуте при счете 1:0 27-летний хавбек, впервые вышедший на поле после болезни, мастерским ударом с 22 метров перекинул стенку и отправил мяч четко в девятку.

На 63-й минуте Малиновский сделал еще одно результативное действие, отдав предголевой пас. Руслан подал с углового, после которого Рафаэл Толои на 63-й минуте забил 3-й гол.

Авторитетный портал SofaScore назвал Малиновского лучшим игроком встречи (оценка 8,2).

Наш соотечественник провел на поле 74 минуты, за которые кроме гола и предголевого паса, трижды ударил по воротам (1 в створ, 1 мимо и 1 заблокированный). Процент передач украинца составил 62% (23/37).

Малиновский был признан лучшим в матче SofaScore

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября жена Русана Роксана Малиновская опровергла информацию о том, что COVID-19 у футболиста сборной Украины проходил бессимптомно.

По словам девушки у ее мужа были и температура, и сильная слабость.