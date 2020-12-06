Переболевший COVID-19 чемпион мира по футболу рассказал о последствиях

Переболевший COVID-19 чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба рассказал, что испытывает сильную слабость.

В августе полузащитник "Манчестер Юнайтед" сдал положительный тест на коронавирус, что вынудило его покинуть национальную команду и уйти на карантин

"Даже на тренировке я чувствовал себя странно. Это был не я. Я очень быстро уставал и задыхался. В первой игре сезона я просто не смог бежать. Перед первой игрой сезона я сказал тренеру "Давай я выйду на поле и посмотрим, что будет", но в итоге у меня началась отдышка. Потребовалось много времени, чтобы вернуть свою бывшую физическую форму", – цитирует хавбека football365.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс из-за COVID-19 потерял семь членов семьи.