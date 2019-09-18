"Пенять не на что": Миахйличенко показал отношение к болельщикам "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко спокойно воспринял низкий интерес болельщиков к игре его команды с "Мальме" в Лиге Европы.

По мнению наставника "бело-синих", в том, что на матч на сегодня продано лишь 10 тысяч билетов, виновата сама команда.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо" Киев

"Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Нам пенять не на что, мы понимаем, что только своей игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Придет на стадион один человек – ради него и будем играть. 12-й игрок – это те, кто готов подставить плечо в сложной ситуации, как сейчас, а не только радоваться победам. Это тяжелая ноша, которая выпала игрокам. В ближайшее время мы хотим порадовать нашего 12-го игрока результатом и доказать, в первую очередь, себе, а затем и всем остальным, что мы та команда, которая должна и будет побеждать", – цитирует Михайличенко клубная пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис выдвинул жесткие условия своим футболистам перед матчем с "Мальме", пригрозив им финансовыми санкциями.

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