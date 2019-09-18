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18 сентября • обновлено в 18:28
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"Пенять не на что": Миахйличенко показал отношение к болельщикам "Динамо"

1.4т Читать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко спокойно воспринял низкий интерес болельщиков к игре его команды с "Мальме" в Лиге Европы.

По мнению наставника "бело-синих", в том, что на матч на сегодня продано лишь 10 тысяч билетов, виновата сама команда.

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Алексей Михайличенко

ФК "Динамо" Киев

"Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Нам пенять не на что, мы понимаем, что только своей игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Придет на стадион один человек – ради него и будем играть. 12-й игрок – это те, кто готов подставить плечо в сложной ситуации, как сейчас, а не только радоваться победам. Это тяжелая ноша, которая выпала игрокам. В ближайшее время мы хотим порадовать нашего 12-го игрока результатом и доказать, в первую очередь, себе, а затем и всем остальным, что мы та команда, которая должна и будет побеждать", – цитирует Михайличенко клубная пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис выдвинул жесткие условия своим футболистам перед матчем с "Мальме", пригрозив им финансовыми санкциями.

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Темы
Динамо – Мальме Лига Европы
Персона
Алексей Михайличенко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Мальмё
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