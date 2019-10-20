"Подумал, что не стоит Ярмоленко играть": тренер "Вест Хэма" высказался об украинце

Главный тренер английского клуба "Вест Хэм" Мануэль Пеллегрини на выпустил Ярмоленко в старте на матч с "Эвертоном", чтобы не нагружать футболиста после его двух матчей за сборную Украины.

"Я подумал, что не стоит Ярмоленко играть 3 матча за неделю после того, как он недавно восстановился от тяжелейшей травмы. Он дважды сыграл за сборную, и я решил сегодня оставить его в запасе на первый тайм. Но я не думаю, что это стало причиной поражения. "Эвертон" заслужил победу", - цитирует Пеллегрини sport.ua.

В матче чемпионата Англии "Вест Хэм" уступил "Эвертону" 0:2, а украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле только после перерыва и не помог исправить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Пеллегрини оценил игру украинца Андрея Ярмоленко в текущем сезоне чемпионата Англии.

На позапрошлой неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

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