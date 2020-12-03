Пеле обратился к умершему Марадоне

Легендарный бразильский футболист Пеле у себя в Instagram признался в любви к бывшему игроку сборной Аргентины Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

Бразилец заявил, что Диего был гением и "кудесником с мячом в ногах", и останется навсегда "другом с большим сердцем".

"Прошла неделя с того момента, как вы покинули этот мир. Многие люди любили сравнивать нас всю свою жизнь. Вы были гением, очаровавшим мир. Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались. Своим примером вы научили нас, что мы должны любить и говорить "Я люблю тебя" гораздо чаще. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде. И я смогу снова обнять тебя", – написал бразилец.

Марадона и Пеле Instagram Пеле

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер в среду, 25 ноября, в своем доме в Буэнос-Айресе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне отека легких.

Сразу после похорон Диего 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном Марадоны, и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.

Позже в сети появилось, возможно, последнее прижизненное видео с легендарным футболистом.