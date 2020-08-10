Павелко заразился COVID-19

Президент Украинской ассоциации федерации (УАФ, бывшая ФФУ) Андрей Павелко сообщил о том, что заразился коронавирус.

По его словам, болезнь протекает спокойно, а все сотрудники УАФ, которые контактировали с ним, будут сдавать ПЦР-тесты.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определено, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", – написал Павелко на своей странице в социально сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока мадридского "Атлетико" пропустят четвертьфинал Лиги чемпионов из-за коронавируса.