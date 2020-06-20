Андрей Павелко сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Германии.

Глава УАФ сожалеет, что нашей команде придется сыграть два матча на выезде.

"Насколько я понимаю, это будет все в Германии. Не совсем равные условия, но из-за пандемии это такие условия – они для всех равны. Мы понимаем, что это вынужденная мера и нельзя обвинить кого-то в симпатиях. Выбрана Германия, так как она дала лучшие условия для проведения такого турнира в формате "финала восьми". Играть будут без болельщиков", – сказал Павелко в эфире "Футбольного клуба".

Точная дата и время еще не определены. Официальный сайт "Шахтера" сообщил, что эта встреча состоится 5 или 6 августа и начнется в 17:55 или 20:00.

Павелко сказал, где пройдет матч Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" Twitter "Шахтера"

Напомним, "Шахтер" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы нанес "Вольфсбургу" домашнее поражение – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" подтвердил информацию о том, что лидер команды Исмаили выбыл на полгода из-за травмы.