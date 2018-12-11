Павелко поборется за место в исполкоме УЕФА: названы соперники президента ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко вошел в список кандидатов на попадание в исполком Европейского футбольного Союза (УЕФА). Выборы состояться на конгрессе организации в Риме 7 февраля будущего года.

В число претендентов вошли 11 функционеров, из которых восемь (в т.ч. минимум одна женщина) сформируют исполнительный комитет. Полностью список кандидатов выглядит так: Флоранс Ардуэн (женщина-кандидат, Франция), Элдевин Бегич (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Андрей Павелко (Украина), Луис Рубиалес (Испания), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).

ФФУ

Отметим, что члены исполкома УЕФА избираются сроком на четыре года. Украину в комитете с 2007 года представлял почетный президент Федерации футбола Григорий Суркис

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины пошла на радикальный шаг из-за введения военного положения в Украине.