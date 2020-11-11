Павелко озвучил решение по футболу в Украине из-за карантина выходного дня

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что матчи чемпионатов Украины не будут отменены в связи с введением карантина выходного дня.

По словам Андрея Васильевича, УАФ, Премьер-лига Украины (УПЛ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года.

"Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни", – написал Павелко в Facebook.

Глава УАФ с сожалением отмечает, что все поединки будут проходить без зрителей, так как здоровье болельщиков – прежде всего.

"Зато МЗ разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной" зоне. Это существенно уменьшит для многих клубов логистические и финансовые нагрузки. Со своей стороны, УПЛ и ПФЛ гарантирует строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требованиям Минздрава при организации и проведения матчей и жесткий контроль за состоянием здоровья участников соревнований", – подытожил президент УАФ.

УПЛ не будет закрываться на карантин Facebook Андрея Павелко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.