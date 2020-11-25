Павелко о решении УЕФА наказать Украину техническим поражением в Лиге наций: опасный прецедент

Решение Апелляционного комитета Европейского футбольного союза (УЕФА) наказать сборную Украины техническим поражением за отмену матча Лиги наций со Швейцарией является опасным прецедентом.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) Андрей Павелко.

"Это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей. Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Определенно нет!" – написал он.

Андрей Павелко в Facebook высказал о несовершенстве медицинского протокола УЕФА.

Глава УАФ добавил, что история с отменой игры Швейцария – Украина показала несовершенство медицинского протокола УЕФА.

"В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин. На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе "Возвращение к игре" срок не менее 48 часов – на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов – если дома", – добавил Павелко.

Он также анонсировал подачу апелляции на это решение.

Андрей Павелко в Facebook заявил о подаче апелляции в CAS.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины не смогла выйти на матч Лиги наций с командой Швейцарии по решению главврача Люцерна из-за новых случаев коронавируса.

При этом наша команда имела в своем распоряжении необходимых одного вратаря и 12 полевых игроков, однако была отправлена на карантин в полном составе.

Отметим, что техническое поражение означает вылет украинцев из дивизиона А турнира.