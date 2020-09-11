Павелко анонсировал возвращение болельщиков на международные матчи украинских команд

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что работает над возвращением болельщиков на международные матчи украинских клубов и сборных.

"За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг – возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных. Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 24 сентября в Будапеште состоится тестовый матч с болельщиками за Суперкубок УЕФА, в случае успешного проведения которого будет рассмотрен вопрос о допуске фанатов на международные поединки среди клубов и сборных. Чиновник отметил, что представителям Украины в еврокубках и национальной команде будет крайне необходима поддержка болельщиков.

"Сейчас наши клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к первым своих матчам в еврокубках сезона 2020/21, и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна. Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский"", – подытожил Павелко.

Глава УАФ анонсировал возвращение болельщиков на международных матчах Facebook Андрея Павелко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ были опубликованы условия для допуска украинских болельщиков на трибуны.