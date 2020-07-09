Павелко анонсировал возвращение болельщиков на матчи УПЛ.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что в ближайших турах украинской Премьер-лиги болельщики могут частично вернуться на трибуны.

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона. Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения МОЗ. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион", – цитирует слова Павелко издание footballua.tv.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в условиях нынешней тенденции распространения коронавируса в Украине "нет даже мысли о возвращении фанов на трибуны".

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ приняла решение исключить львовские "Карпаты" из текущего розыгрыша УПЛ.