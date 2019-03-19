"Пауза в отношениях": стало известно о ситуации между Суркисом и Хацкевичем

После разгромного поражения от "Челси" (0:5) в матче 1/8 финала Лиги Европы президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не общался с наставником команды Александром Хацкевичем.

Ранее владелец столичного клуба обещал поговорить с белорусским специалистом во время паузы в связи с поединками национальной сборной в квалификации Евро-2020.

"Насколько мне известно, после "Челси" еще встречи между президентом и главным тренером "Динамо" еще не было. Даже не было никакого разговора. То есть, сейчас возникла небольшая пауза в отношениях. Каким будет дальнейшее сотрудничество – достаточно интересно. Потому что достаточно серьезную пощечину получили и болельщики, и футболисты киевского "Динамо" против "Челси", - рассказал журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык-Live".

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Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков выразил возмущение реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы от "Челси".

Комментируя поражение на НСК "Олимпийский" со счетом 0:5, лидер "бело-синих" призвал фанатов поддержать молодую команду киевлян.

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