"Пацаны газпромовские": Милевский рассказал о жуткой потере денег

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевскийрассказал о своих первых деньгах и вспомнил о самой дурацкой трате.

"Мне был 21 год. После чемпионата мира 2006 года, на котором я забил швейцарцам пенальти паненкой, дали $150 000... Тратить я был готов очень хорошо, у меня получалось. Экономить был не готов", — признался футболист в интервью изданию Onliner.

Одной из самых "дурацких" трат Милевский считает отдых в Куршавеле:

Артем Милевский onliner.by

"В Куршавеле отдыхали. Рядом сидели какие-то пацаны газпромовские. Ну я за ними погнался. Им Dom Perignon — нам Dom Perignon. Им Dom Perignon — нам Dom Perignon. Им Dom Perignon — нам Dom Perignon. И так дошло до счета. Я смотрю: €17 600. Сколько-сколько? Ни хрена себе! Ну, дал карту — провели. Две секунды — денег нет. Самый мой идиотский поступок. Зато есть что вспомнить".

Также Артем рассказал, что в Киеве, где он играл 13 лет, у нет своей квартиры.

"Все считали, будто у меня должна была быть недвижимость в Киеве. А я так не считал. Вот и все. Да не хочу я квартиру. Живу своей жизнью, не лезьте в душу. У меня вообще нигде нет недвижимости. Просто многим кажется, что я всю карьеру отыграл и остался с голой задницей. Но, во-первых, мне все равно, а во-вторых, задница не голая", — заявил Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский рассказал, как воспринял победу своего знакомого Владимира Зеленского на выборах.

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