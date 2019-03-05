"Пассажиры": скандальный Леоненко вступился за Ракицкого

Бывший украинский футболист Виктор Леоненко, известный своими скандальными комментариями, прокомментировал отсутствие в заявке сборной Украины футболиста российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

Экс-игрок киевского "Динамо" раскритиковал решение наставника национальной команды Андрея Шевченко, который, по его мнению, набрал недостойных игроков.

"Да это же "пассажиры"! Мало хороших футболистов, мало… Но он поступил так. Я, например, считаю, что Ракицкий этой команде не помешал бы. А половину этой сборной можно смело отправить домой. Причем некоторых – в первую лигу", - цитирует Леоненко Спорт-Экспресс.

Виктор Леоненко matchday.ua

Скандальный журналист отметил, что экс-футболист "Шахтера" внес большой вклад в сборную.

"Ракицкий, конечно, нужен национальной команде. Тем более он много сделал для нее. И не забывайте, за какую сумму его продали в "Зенит". Это говорит о его уровне. Значит, Шевченко смотрит не в ту сторону. Может, чего-то боится", - заявил Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко, выступая в программе "Великий футбол" без особого оптимизма оценил шансы столичного клуба на проход лондонского "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.

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