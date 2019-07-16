Партнер Андрея Шевченко задолжал миллионы долларов

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Кафу, игравший в свое время в "Милане" с Андреем Шевченко, оказался на грани банкротства, задолжав миллионы долларов.

Компания экс-футболиста Capi Penta International Football Player имеет огромные убытки и чтобы хоть как-то справиться с возникшими трудностями, Кафу пришлось продать часть своей собственности, сообщает издание Marca.

"Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу закрыть свои долги", — заявил Кафу.

Кафу играл за "Милан" вместе с Шевченко

Новости Знаменитый футбольный клуб объявлен банкротом

Бразильский защитник является единственным в истории участником трех финалов чемпионата мира, в двух из которых он побеждал (1994-й и 2002-й).

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших теннисистов в истории немец Борис Беккер, заработавший за время карьеры более 25 миллионов долларов, неожиданно объявлен банкротом.

Такой вердикт вынес Лондонский суд. Причиной банкротства 49-летнего Беккера стал его долг банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года, сообщает издание MarketWatch.

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