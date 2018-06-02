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Паровоз и яйца: ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

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Международная федерация футбола на своем канале в Youtube представила официальную заставку чемпионата мира-2018 в России.

Музыку написал немецкий композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам кинофильмов и компьютерных игр. Он лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трехкратный – "Грэмми".

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В основе заставки знаменитые яйца Фаберже – ювелирные изделия, созданные Карлом Фаберже для российской императорской семьи Романовых (1885-1917).

Заставка содержит элементы русской культуры (паровоз, Покровский собор), а также напоминания обо всех странах, выигрывавших чемпионат мира – о Бразилии, Уругвае, Англии, Италии, Аргентине, Франции, Испании и Германии.

Ранее ФИФА сказала, сколько украинцев купили билеты на ЧМ-2018 в России.

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Тема
ЧМ-2018
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