Паровоз и яйца: ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

Международная федерация футбола на своем канале в Youtube представила официальную заставку чемпионата мира-2018 в России.

Музыку написал немецкий композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам кинофильмов и компьютерных игр. Он лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трехкратный – "Грэмми".

В основе заставки знаменитые яйца Фаберже – ювелирные изделия, созданные Карлом Фаберже для российской императорской семьи Романовых (1885-1917).

Заставка содержит элементы русской культуры (паровоз, Покровский собор), а также напоминания обо всех странах, выигрывавших чемпионат мира – о Бразилии, Уругвае, Англии, Италии, Аргентине, Франции, Испании и Германии.

Ранее ФИФА сказала, сколько украинцев купили билеты на ЧМ-2018 в России.