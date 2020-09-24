Parimatch стал официальным беттинг партнером "Эвертона"

Футбольный клуб "Эвертон" и компания Parimatch объявили о сотрудничестве. Стороны подписали договор, согласно которому Parimatch в течении ближайших двух лет будет официальным беттинг партнером клуба на территории Европы. Также компания Parimatch получила маркетинговые права на продвижение бренда в Великобритании.

Брендинг Parimatch появится на LED-экранах и бордах стадиона "Гудисон Парк" (Goodison Park) в дни матчей. Parimatch будет также присутствовать в коммуникациях на всех онлайн-платформах клуба, в соответствии с возрастными и территориальными ограничениями. Данное партнерство направлено на поддержку скорого запуска нового сайта Parimatch, специально созданного для клиентов в Великобритании.

Алан МакТавиш, Коммерческий директор футбольного клуба "Эвертон": "Мы рады приветствовать Parimatch, еще один динамичный международный бренд с большим потенциалом роста, в нашем портфолио коммерческих партнеров.

Эта сделка с региональной ориентацией является важным дополнением к нашему реестру партнеров. Эксклюзивные права компании Parimatch в странах Европы, а также ее права на продвижение своего бренда в Великобритании идеально вписываются в нашу коммерческую стратегию, так как мы диверсифицируем возможности во многих сферах нашей деятельности.

Мы были впечатлены как Parimatch привержены инновациям. Они очень изобретательны, и мы с нетерпением ждем старта совместной работы, чтобы обеспечить максимальную узнаваемость и вовлеченность на их ключевых рынках, предлагая при этом официальные букмекерские услуги для нашей фан-базы на этих территориях".

Сергей Портнов, Генеральный директор Parimatch: "Parimatch обладает сильной культурой предпринимательства и изучения новых тенденций и рынков, поэтому сотрудничество с "Эвертоном" по мере выхода нашего бренда на рынок Великобритании является для нас огромным событием. "Эвертон" – это "клуб первопроходцев", у которых схожий с нашим подход к инновациям. Мы стремимся к захватывающим отношениям, которые приведут к повышению узнаваемости нашего бренда и позволят нам предложить уникальный подход к нашим спортивным и игровым предложениям для "Эвертона" по всему миру".

В июле 2018 года, Parimatch стал официальным беттинговым партнером UFC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имеет ряд соглашений о партнерстве в футболе и в растущем секторе киберспорта. Компания известна своими инновациями и предпринимательским духом, корпоративной культурой и стремлением воспитывать новые таланты для развития бренда на международном уровне. Два года назад был создан Фонд Parimatch, целью которого является продвижение здорового образа жизни через образование и участие общественности в спорте.