Parimatch Foundation и ФК 'Подол' провели тренировку в рамках программы 'Спортивный наставник'

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation совместно с ФК "Подол" 8 декабря провели открытую тренировку по футболу. В ней приняли участие восемь детей из малообеспеченных семей. Мероприятие состоялось в рамках программы "Спортивный наставник"

"Мы даем этим детям шанс. Не секрет, что для ребят, которые занимаются спортом, на определенном жизненном этапе тренер иногда значит больше, чем родные родители. И очень важно, чтобы малыш попал в правильные руки: заботливые, добрые, иногда строгие или требовательные. К сожалению, когда на жизненном этапе у некоторых ребят не случается настоящего Наставника, они идут на "улицу", и вот тогда может случиться непоправимое", — комментирует вице-президент Федерации футбола Киева и тренер команды 2009 г. ФК "Подол Академия" Роман Марченко.

Первая часть встречи, которую провел Дмитрий Пономаренко, была посвящена улучшению работы в команде и активации физических способностей детей, его записи можно найти на странице Parimatch Foundation в Facebook— особенно интересно это будет тем, кто постоянно работает с детьми.

После тренировки состоялась мотивационная встреча с футболистами — французом Максимом Ду Коуту Тейшейром, украинцем Иваном Зотько из ФК "Олимпик" и бельгийцем Ибрагимом Каргбо-младшим из "Динамо" (Киев), во время которой дети задавали спортсменам вопросы, касающиеся не только спорта, но и интересных жизненных моментов. Например, как спортсмены проводят свободное от футбола время. На что футболисты ответили, что в редкое свободное время они играют в футбол не только на поле, но и дома на приставке, как и дети, а также ходят в тренажерный зал. Звучали вопросы от маленьких футболистов и более профессионального характера: какие есть секреты победы на поле и сложно ли играть в зарубежных клубах? Футболисты ответили, что, конечно, секреты есть и к каждой команде-сопернице надо подбирать отдельную тактику, а в футбольных клубах за рубежом самое сложное то, что рядом нет семьи и близких людей, всего надо достигать самому, самостоятельно доказывать, что ты достоин победы — и себе, и другим.

Кроме того, все участники тренировки получили подарки к новогодним праздникам от ФК "Олимпик" и Parimatch Foundation.

"Каждый раз, когда я вижу вдохновленные глаза детей после тренировок, еще раз убеждаюсь в важности программы "Спортивный наставник". Это не просто посещение занятия по футболу или гимнастике. Это — возможность для детей из социально незащищенных семей стремиться к большему, верить в себя, задавать вопросы тем, кем они восхищаются, и получить важный для себя ответ", — рассказала президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

В 2021 году программа "Спортивный наставник" от Parimatch Foundation будет усиливаться — команда фонда планирует увеличить количество детей из малообеспеченных семей, которым будет предоставлена возможность регулярно заниматься спортом в профессиональных футбольных клубах и академиях других видов спорта.