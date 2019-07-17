Паралимпийская сборная Украины разгромила Бразилию и вышла в финал ЧМ по футболу

Национальная паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Испании. В 1/2 финала "сине-желтые" со счетом 3:0 разгромили команду Бразилии.

Дублем за украинскую команду отметился Виталий Романчук. Еще один гол на счету Ивана Доненко.

В финале сборная Украины сразится с Россией. Начало встречи 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на этом мундиале украинцы провели четыре матча, в которых не пропустили ни одного гола. При этом сами они забили 24 мяча. Всего на первенстве планеты по паралимпийскому футболу участвовали 16 сборных.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира U-20, в финальном матче обыграв Южную Корею.

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