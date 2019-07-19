Паралимпийская сборная Украина стала вице-чемпионами мира по футболу

Национальная паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" чемпионата мира среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, который проходил в Севильи.

В финальном матче наши соотечественники со счетом 1:3 уступили команде России.

С первых минут сборная РФ владела инициативой и забила первой. Еще до перерыва наши футболисты смогли сравнять счет, однако во втором тайме пропустили два безответных гола.

Наша сборная четвертый раз подряд вышла в финал мирового первенства. Всего же сборная Украины становилась чемпионом мира пять раз (в 2001-м, 2003-м, 2009-м, 2013-м и 2017-м).

Новости Украина выиграла чемпионат Европы по футболу среди слабослышащих

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале паралимпийская сборная Украины со счетом 3:0 разгромила Бразилию.

Напомним, что 15 июня молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира U-20, в финальном матче обыграв Южную Корею.

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