Паненка забил самый знаменитый пенальти в мире: как это было

20 июня исполнилось 44-й года самому знаменитому пенальти в мире.

В финальном матче чемпионата Европы по футболу 1976 года удар Антонина Паненка в серии послематчевых пенальти в ворота сборной Германии принес его команде титул.

Чехословацкий футболист впервые исполнил одиннадцатиметровый удар не на силу, а на технику. Антонин подсек мяч, легко по центру перебросив голкипера, который уже заваливался в правый угол.

Антонин Паненка

Этому приему впоследствии присвоили имя "удар в стиле Паненки".

По словам самого Паненки, этот способ удара был им хорошо продуман и заранее подготовлен:

"Я рассуждал так: во время удара вратарь на 99 процентов не будет стоять на месте — непременно сделает резкое движение или нырнёт в ту или иную сторону. Если пробить по центру сильно, у него есть шанс задеть мяч в полёте рукой или ногой. А вот если слабо, вратарь уже улетит в угол и не сможет отбить мяч даже случайно", - рассказал знаменитый хавбек в одном из интервью.

На видео с 1:40.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый знаменитый пенальти в стиле Паненки в сборной Украины забил Артем Милевский в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.