Паненка забил самый знаменитый пенальти в мире: как это было
Антонин Паненка забивает решающий пенальти в финале Евро-1976 Чехословакия - Западная Германия
20 июня исполнилось 44-й года самому знаменитому пенальти в мире.
В финальном матче чемпионата Европы по футболу 1976 года удар Антонина Паненка в серии послематчевых пенальти в ворота сборной Германии принес его команде титул.
Чехословацкий футболист впервые исполнил одиннадцатиметровый удар не на силу, а на технику. Антонин подсек мяч, легко по центру перебросив голкипера, который уже заваливался в правый угол.
Антонин Паненка
Этому приему впоследствии присвоили имя "удар в стиле Паненки".
По словам самого Паненки, этот способ удара был им хорошо продуман и заранее подготовлен:
"Я рассуждал так: во время удара вратарь на 99 процентов не будет стоять на месте — непременно сделает резкое движение или нырнёт в ту или иную сторону. Если пробить по центру сильно, у него есть шанс задеть мяч в полёте рукой или ногой. А вот если слабо, вратарь уже улетит в угол и не сможет отбить мяч даже случайно", - рассказал знаменитый хавбек в одном из интервью.
На видео с 1:40.
Как сообщал OBOZREVATEL, самый знаменитый пенальти в стиле Паненки в сборной Украины забил Артем Милевский в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.