"Памятники": российский футболист сделал заявление о стадионах ЧМ-2018

Капитан тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров выразил опасение по поводу ненадобности стадионов чемпионата мира по футболу 2018 по окончании турнира. Футболист призвал власти найти решение, которое позволило бы максимально задействовать объекты мирового первенства.

"Стадион "Краснодара" – это просто фантастика. Я играл на разных аренах и могу с уверенностью сказать: краснодарская – одна из лучших в Европе и лучший стадион, на котором я играл. Вообще, к чемпионату мира в России построено много стадионов и тренировочных баз. После чемпионата они не должны превратиться в памятники, их необходимо заполнять детскими секциями, какими-то мероприятиями. Надеюсь, так и будет", – цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала".

Как сообщал "Обозреватель", в стане соперника сборной России возник громкий скандал перед ЧМ-2018.