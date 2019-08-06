Бывший исполнительный директор "Шахтера" Джо Палмер, который работал в клубе с 2011 по 2016 год, рассказал о самом трагическом эпизоде в своей карьере в Украине.

"Пока я работал в "Шахтере", мы создали первый в Украине футбольный фонд с клубом. Первое поле, которое мы построили в рамках проекта, было в школе. Несколько ребят играли на нем в футбол, даже когда война уже началась. Минометы начали стрелять, попали в поле и убили их. Это все еще в моей памяти. Мы пытались сделать что-то хорошее, но это закончилось плохо", – заявил Палмер в интервью Evening Standard.

Экс-директор вспомнил, как в Донецке начинались военные действия в 2014-м.

"Каждое утро открывал шторы, а на крыше был снайпер. Все было заминировано вокруг здания администрации. Были парни, патрулировавшие окрестности, у них были бейсбольные биты с гвоздями. Они тогда еще не захватили город, но они четко заявили о своих политических убеждениях, поскольку хотели, чтобы Донецк был более пророссийским. Однажды я остался допоздна в офисе, ко мне пришел один парень и сказал: "Что ты здесь делаешь? Есть сообщения о танках на улицах города", - отметил Палмер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал