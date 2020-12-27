Палкин о 2020-м: год разочарований. Это касается Луческу в "Динамо"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, подводя итоги уходящего года, не смог пройти мимо назначения Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

Палкин признался, что приход бывшего наставника "горняков" в столичный клуб, стал одним из разочарований 2020-го.

"Это был год разочарований. Разочарований в человеческих отношениях. Это касается и решения Луческу, возглавить нашего главного конкурента. При этом, год принес много позитива. 2020-й был годом открытий, потому что открылись наши молодые футболисты: Трубин, Корниенко, Бетао. Окрепли те ребята, котрые только начали процесс. Для нас это большой плюс", – заявил Палкин в эфире "Shakhtar TV"

Напомним, что Луческу был главным тренером "Шахтера" с 2004 по 2016 года. 8 раз вместе с "оранжево-черными" становился чемпионами Украины. В активе румына шесть Кубков Украины, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА 2008/09.

23 июля Мирча Луческу был назначен новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.