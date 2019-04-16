В Лиге чемпионов состоялась грандиозная сенсация

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно обыграв итальянский "Ювентус" (2:1). Вторым полуфиналистом стала каталонская "Барселона" разгромившая английский "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

С первых секунд итальянцы устроили кошмарный прессинг на ворота Онана. На 28-й минуте Роналду лучше всех сыграл головой в штрафной голландцев после подачи углового, открыв счет - 1:0.

Развить успех "Юве" не смог. Амстердамцы на 34-й минуте забили важнейший выездной гол. Зиеш попытался пробить издали, но удар превратился в пас на ван де Бека, который с 11 метров уложил кожаную сферу четко в рамку - 1:1.

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Во втором тайме "Аякс" заиграл в свой фирменный футбол, заставив капитулировать титулованного соперника. На 67-й минуте после подачи с углового Де Лигт смог перепрыгнуть двух соперников и от земли уложил мяч между штангой и Шченсны - 1:2.

Ювентус - Аякс

Концовка превратилась в настоящий триллер. Сперва игроки из Нидерландов забили третий гол туринцам, но его VAR отменил, а на последних секундах все тот же VAR подсказал рефери не ставить пенальти в пользу итальянцев.

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

"Ювентус" Италия – "Аякс" Голландия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 28 Роналду, 1:1 – 34 ван де Бек, 1:2 – 67 де Лигт.

Ювентус – Шченсны, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Бернардески (Бентанкур, 80), Пьянич, Матюиди, Джан, Дибала (Кин, 46), Роналду.

Аякс – Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), Шене, де Йонг, Зиеш (Хунтелар, 88), ван де Бек, Нерес, Тадич.

Предупреждения: Джан (69), Роналду (90).

Первый матч – 1:1

Во втором полуфинале в Испании "Манчестер" сразу захватил инициативу в Барселоне. Подопечные Сульшера за первые несколько минут создали два острейших момента у ворот тер Штегена.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

"Барса" лишь к 11-й минуте перешла на поле соперника и сразу заработала пенальти. Ракитич упал в штрафной МЮ, споткнувшись о ногу Фреда, но Феликс Брых после просмотра VAR отменил наказание.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Гол в ворота "дьяволов" случился 4 минутами позже. Месси включился в игру и сразу же открыл счет! У Янга отобрали мяч, Лео сместился в центр и классным ударом положил круглого в дальний нижний угол - 1:0.

Англичане не успели прийти в себя, когда капитан сборной Аргентины оформил дубль. На 20-й минуте Коутиньо отобрал мяч на половине поля МЮ, отдал Месси, тот расшатал Джонса и пробил не очень сильно, но Де Хеа ошибся, пропустив мяч под собой - 2:0.

Точку в игре фантастическим ударом поставил Коутиньо - 3:0.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

"Барселона" Испания – "Манчестер" Юнайтед Англия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 16 Месси, 2:0 – 20 Месси, 3:0 – 61 Коутиньо.

Барселона – тер Штеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Янг, Мактомини, Фред, Погба, Лингард (Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Диогу Далот, 65).

Предупреждение: Суарес (77).

Первый матч – 1:0

Новости Месси получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов

В полуфинале "Аякс" встретится с победителем пары "Тоттенхэм" / "Манчестер Сити", а "Барселона" сразится с лучшим из дуэта "Ливерпуль" / "Порту".

Напомним, что в первых четвертьфинала ЛЧ "Ювентус" в гостях упустил победу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне (0:1).

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