В Лиге чемпионов состоялась грандиозная сенсация

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно обыграв итальянский "Ювентус" (2:1). Вторым полуфиналистом стала каталонская "Барселона" разгромившая английский "Манчестер Юнайтед" (3:0).
Ювентус - Аякс
Ювентус - Аякс
С первых секунд итальянцы устроили кошмарный прессинг на ворота Онана. На 28-й минуте Роналду лучше всех сыграл головой в штрафной голландцев после подачи углового, открыв счет - 1:0.
Развить успех "Юве" не смог. Амстердамцы на 34-й минуте забили важнейший выездной гол. Зиеш попытался пробить издали, но удар превратился в пас на ван де Бека, который с 11 метров уложил кожаную сферу четко в рамку - 1:1.
Ювентус - Аякс
Ювентус - Аякс
Во втором тайме "Аякс" заиграл в свой фирменный футбол, заставив капитулировать титулованного соперника. На 67-й минуте после подачи с углового Де Лигт смог перепрыгнуть двух соперников и от земли уложил мяч между штангой и Шченсны - 1:2.
Ювентус - Аякс
Концовка превратилась в настоящий триллер. Сперва игроки из Нидерландов забили третий гол туринцам, но его VAR отменил, а на последних секундах все тот же VAR подсказал рефери не ставить пенальти в пользу итальянцев.
Ювентус - Аякс
Ювентус - Аякс
"Ювентус" Италия – "Аякс" Голландия 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – 28 Роналду, 1:1 – 34 ван де Бек, 1:2 – 67 де Лигт.
Ювентус – Шченсны, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Бернардески (Бентанкур, 80), Пьянич, Матюиди, Джан, Дибала (Кин, 46), Роналду.
Аякс – Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), Шене, де Йонг, Зиеш (Хунтелар, 88), ван де Бек, Нерес, Тадич.
Предупреждения: Джан (69), Роналду (90).
Первый матч – 1:1
Во втором полуфинале в Испании "Манчестер" сразу захватил инициативу в Барселоне. Подопечные Сульшера за первые несколько минут создали два острейших момента у ворот тер Штегена.
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед
"Барса" лишь к 11-й минуте перешла на поле соперника и сразу заработала пенальти. Ракитич упал в штрафной МЮ, споткнувшись о ногу Фреда, но Феликс Брых после просмотра VAR отменил наказание.
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед
Гол в ворота "дьяволов" случился 4 минутами позже. Месси включился в игру и сразу же открыл счет! У Янга отобрали мяч, Лео сместился в центр и классным ударом положил круглого в дальний нижний угол - 1:0.
Англичане не успели прийти в себя, когда капитан сборной Аргентины оформил дубль. На 20-й минуте Коутиньо отобрал мяч на половине поля МЮ, отдал Месси, тот расшатал Джонса и пробил не очень сильно, но Де Хеа ошибся, пропустив мяч под собой - 2:0.
Точку в игре фантастическим ударом поставил Коутиньо - 3:0.
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед
"Барселона" Испания – "Манчестер" Юнайтед Англия 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 16 Месси, 2:0 – 20 Месси, 3:0 – 61 Коутиньо.
Барселона – тер Штеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81).
Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Янг, Мактомини, Фред, Погба, Лингард (Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Диогу Далот, 65).
Предупреждение: Суарес (77).
Первый матч – 1:0
В полуфинале "Аякс" встретится с победителем пары "Тоттенхэм" / "Манчестер Сити", а "Барселона" сразится с лучшим из дуэта "Ливерпуль" / "Порту".
Напомним, что в первых четвертьфинала ЛЧ "Ювентус" в гостях упустил победу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне (0:1).
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